Les Sacramento Kings feraient partie des équipes susceptibles d’avoir un intérêt pour Kyle Kuzma et ils seraient éventuellement prêts à céder Bogdan Bogdanovic.

Les Los Angeles Lakers seraient prêts à écouter les offres pour Kyle Kuzma. Après deux premières saisons très solides en NBA, le jeune ailier de 24 ans a vu sa progression décliner fortement suite à l’arrivée d’Anthony Davis en Californie. Il a notamment perdu sa place dans le cinq majeur et il est passé de 18,7 à 12 points par match tout en jouant 10 minutes de moins.

Selon Marc Stein du New York Times, les Sacramento Kings garderaient un œil sur Kuzma. Ils seraient d’ailleurs conscients qu’un deal impliquerait sans doute Bogdan Bogdanovic. Les insiders ajoutent qu’en cas de transfert, les Lakers devront probablement ajouter d’autres assets pour mettre la main sur l’arrière serbe. Mais ce serait une sacrée bonne pioche pour la franchise hollywoodienne.

Les Lakers ont besoin de joueurs adroits de loin et Bogdanovic pointe à 37% de réussite derrière l’arc depuis son arrivée en NBA en 2017. Il tourne à 14 points et 38% à trois-points cette saison. C’est un meilleur joueur que Kyle Kuzma à l’heure actuelle. Sa situation contractuelle peut éventuellement pousser les Kings à s’en séparer. Il sera FA (protégé) en juillet prochain et il a déjà refusé une offre de 51 millions sur quatre ans.