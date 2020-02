Il reste peu de temps avant la deadline mais une chose est sûre, Kyle Kuzma ne rejoindra pas les Knicks d'ici 21h. Les Los Angeles Lakers ont informé New York qu'ils se retiraient des négociations. En cause, le rapprochement de Marcus Morris, élément désiré en échange, avec les Los Angeles Clippers. Shams Sharania avance que Clippers et Knicks sont proches de finaliser un deal entre Morris et Moe Harkless. Sauf énorme coup de dernière minute, Kyle Kuzma a de très fortes chances de rester aux Lakers.

Devenu sixième homme avec l'arrivée d'Anthony Davis, Kyle Kuzma a du mal à se faire à son nouveau rôle. Ses meilleures sorties ont été réalisées quand AD était blessé. Il y a aussi eu cette affaire avec LeBron James où son coach personnel avait critiqué l'éthique de travail du King en la comparant à celle de Kawhi Leonard. Les deux hommes avaient ensuite discuté de l'incident mais nul doute que cette déclaration était resté en travers de la gorge de James.

Knicks are in significant talks to move Marcus Morris to the Clippers for Moe Harkless and other assets, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Lakers have informed Knicks that Kyle Kuzma has been removed from discussions, sources said.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2020