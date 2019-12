Kyle Kuzma est dans la sauce. Ou du moins ça y ressemble. Le joueur des Los Angeles Lakers, pas forcément très à l'aise dans la rotation de Frank Vogel depuis son retour de blessure (deux défaites en deux matches), a visiblement commis une bourde sur les réseaux. Alors que son coach personnel a critiqué LeBron James et son éthique de travail par rapport à Kawhi Leonard, Kuzma n'a rien trouvé de mieux à faire que de répondre : "Call a spade a spade". Ce que l'on pourrait traduire par : 'Tu appelles un chat, un chat". Sauf contresens, Kyle Kuzma considère donc que son coach assène simplement une vérité déplaisante au sujet du "King" dans le message suivant :

"Je regarde les highlights de Kawhi Leonard dans le match d'hier (Clippers-Lakers, NDLR). Personne ne parle de son bagage technique comparé à celui de LeBron. On voit clairement qui est à la salle et qui ne l'est pas. Si vous avez des excuses pour lui, allez-y, je suis en vacances et n'ai rien d'autre à faire. Quelqu'un évitait la fumée hier et ce n'était pas Kawhi".

Kyle Kuzma’s trainer sending out LeBron isn’t working hard and is scared of Kawhi Kuzma tweets out “call a spade a spade” 👀👀 pic.twitter.com/DjauNwZRrg — 🌟 (@LALeBron23) December 27, 2019

Kyle Kuzma a rapidement effacé son tweet et pourra nier qu'il venait de lui. Ou expliquer que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Si cet épisode s'est bien produit - ce qui semble être confirmé par les différents screens d'internautes interpellés par ce qu'ils ont lu - il est probable que LeBron James et le staff des Lakers aient envie d'avoir une petite discussion avec Kuzma. Les rumeurs de trade autour des Angelenos ces derniers jours pourraient s'intensifier et, pourquoi pas, impliquer Kyle Kuzma, le dernier "jeune" de la bande à être resté après les départs de Lonzo Ball, Brandon Ingram et Josh Hart chez les New Orleans Pelicans.

Les stats de Kyle Kuzma en 2019-2020