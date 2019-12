Kyle Kuzma ne serait pas un bon « fit » aux Lakers pour Frank Vogel

Seul rescapé de la jeune garde des Lakers expédiée à la Nouvelle-Orléans, Kyle Kuzma a toujours été tenu en très haute estime par la direction des Lakers. Longtemps, le deal pour Anthony Davis a été mis en suspens car le jeune ailier fort était considéré comme intouchable. Et c'était logique tant le 27e choix de la Draft 2017 surprenait par ses performances dans le contexte toujours délicat de Los Angeles. Mais l'arrivée d'AD et ses blessures l'ont clairement fait rentrer dans le rang. Il a du mal à se faire à ce rôle de 6e homme, et cela s'en ressent sur son impact et ses stats. Il y a bien eu quelques fulgurances, mais par définition, elles sont restées éphémères. Tous ses chiffres ont baissé que ce soit en terme de temps de jeu (33 à 23 minutes), à la marque (18,7 à 11,1) ou en adresse (45 à 43%). Pas illogique non plus vu l'effectif mais il pourrait rapidement y avoir un malaise avec le troisième année. ESPN, pas la voix de Brian Windhorst, a même avancé que Frank Vogel n'apprécierait pas tant que ça le joueur.

C'est surtout son impact défensif qui serait pointé du doigt par le technicien. Le journaliste évoque même un potentiel trade même si ça parait peu probable vu la situation des Lakers. Reparti à l'infirmerie pour soigner une entorse à la cheville, Kyle Kuzma va encore avoir une moitié de saison pour apprivoiser son nouveau rôle, ce qui n'est jamais facile pour un jeune élément à qui tout sourit depuis son arrivée en NBA.