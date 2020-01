Absent depuis de nombreuses semaines, Kyrie Irving est censé faire son retour ce soir pour le match entre Brooklyn et Atlanta.

26 matches. Kyrie Irving a manqué les 26 derniers matches des Brooklyn Nets. Et son équipe a obtenu un bilan parfaitement équilibré en son absence : 13 victoires et donc autant de défaites. Un pourcentage de victoire plus élevé que celui en présence du meneur All-Star (4-7). Mais la franchise new-yorkaise s’essouffle un peu en ce moment. Le retour de la meilleure individualité sur le parquet peut aider à relancer le groupe.

Selon ESPN, Kyrie Irving pourrait même reprendre dès ce soir. Il a repris l’entraînement complet jeudi dernier après avoir été écarté des terrains depuis la mi-novembre en raison d’une blessure à l’épaule.

Les Nets affrontent les Hawks ce soir, à minuit. Avant de se blesser, « Uncle Drew » avait compilé 28 points, 5 rebonds et 7 passes de moyenne sur ses nouvelles couleurs.