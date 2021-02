Les Brooklyn Nets ont dominé les Los Angeles Lakers (109-98) la nuit dernière. Malgré la défaite de son équipe, LeBron James a encore rendu une copie XXL : 32 points, 8 rebonds et 7 passes décisives. Une performance cependant insuffisante pour offrir la victoire aux Angelenos. Et malgré sa forme, le King n'a pas échappé au chambrage de Kyrie Irving !

Champions NBA avec les Cleveland Cavaliers, les deux hommes n'ont pas toujours eu une relation idéale. Mais ils ont tout de même réussi à apaiser la situation sur les dernières années. Avec notamment les excuses du meneur envers l'ailier par rapport au rôle de leader.

En tout cas, une séquence impliquant les deux stars a particulièrement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une petite pique lancée par Irving après un lancer-franc, sur une faute technique, raté par James.

Une punchline plutôt sympa. A 70,4% de réussite cette saison sur la ligne, LeBron James n'est effectivement pas le plus fiable dans cet exercice. Dans la foulée, certains ont cherché à déclencher une polémique en indiquant qu'il avait "parlé derrière son dos".

Mais vu son large sourire, Kyrie Irving a seulement voulu faire une vanne sur son ancien partenaire. Et elle a plutôt bien fonctionné vu les réactions...

"That's your best free throw shooter?"

Kyrie after LeBron missed the free throw 😂 pic.twitter.com/94JyybHuZd

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 19, 2021