Sans Anthony Davis, blessé, les Los Angeles Lakers ont perdu contre les Brooklyn Nets (98-109). Malgré cette défaite, LeBron James a encore répondu présent pour porter son équipe. Sur cette partie, le King a ainsi compilé 32 points, 8 rebonds et 7 passes décisives.

A 36 ans, pour sa 18ème saison en NBA, l'ailier affole tout simplement les compteurs. Actuellement, il est même considéré comme le grand favori pour le titre de MVP. Et au passage, LBJ continue d'écrire sa légende dans cette Ligue.

Lors du deuxième quart-temps face aux Nets, James est ainsi devenu le 3ème joueur de l'histoire à dépasser le cap des 35 000 points en carrière. Une performance réalisée après deux hommes : Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone.

Congrats to @KingJames on becoming the 3rd player in NBA history to reach 35,000 career points, joining Kareem Abdul-Jabbar and Karl Malone! pic.twitter.com/F1JnPHq5se

— NBA (@NBA) February 19, 2021