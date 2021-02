Kyrie Irving s’est accordé sur son rôle avec James Harden

L'arrivée de James Harden a représenté une véritable révolution aux Brooklyn Nets. Avec le recrutement d'une troisième superstar, la franchise va devoir trouver la bonne formule. Et avec le renfort d'Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant vont devoir partager la lumière (et la balle).

Pour KD, on le savait capable de s'adapter à cette situation. Son passage aux Golden State Warriors a prouvé qu'il était en mesure de rester efficace dans une association de stars. Mais quid d'Irving ? Le natif de Melbourne allait-il faire des efforts pour le bien de cette collaboration ?

Visiblement, la réponse est oui ! En effet, l'ancien des Cleveland Cavaliers a accepté de laisser son rôle de meneur à Harden.

"J'ai le sentiment qu'il fait un super boulot pour gérer le rôle de meneur. Nous avons convenu ça ensemble, probablement il y a 4 jours. Je l'ai regardé et j'ai dit : 'tu vas être le meneur, je vais jouer arrière'. C'était aussi simple que ça. Il a pris les responsabilités de ce rôle et réalise un boulot incroyable. De mon côté, ça rend mon boulot plus facile, je vais sur le parquet et je suis ainsi plus libre. Je veux continuer de cette manière. C'est facile de jouer avec quelqu'un qui complète ton jeu et se montre prêt à se sacrifier, donc je peux faire plus facilement la même chose", a confié Kyrie Irving face à la presse.

Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les Nets. Outre le bon fonctionnement sportif de cette combinaison, Kyrie Irving démontre ainsi son implication. Et beaucoup d'observateurs doutaient justement de sa capacité à "sacrifier" son rôle pour le bien de l'équipe. Le coach des Nets Steve Nash peut se frotter les mains...

