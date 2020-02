Les problèmes continuent pour Kyrie Irving. Déjà absent sur 33 matches de cette saison régulière, le meneur de jeu des Brooklyn Nets ressent toujours des douleurs à son épaule. Entre novembre et décembre, ce souci l'avait tenu éloigné des terrains pour une série de 26 rencontres et il ne semble donc absolument pas réglé. En accord avec sa franchise, le natif de Melbourne va ainsi consulter un nouveau spécialiste. L'objectif ? Définir la marche à suivre avec cette blessure avec la possibilité d'une opération. Devant les médias, le coach des Nets Kenny Atkinson a fait un point sur la situation de sa star.

"Tout ce que je peux vous dire, c'est que son épaule continue de le gêner. Maintenant, il faut savoir à quel point. L'épaule, c'est toujours délicat. C'est toujours fluctuant au niveau de la gêne. Parfois, tu te sens bien et sur certains jours tu n'as pas les bonnes sensations. Et du coup, on est arrivé à un point où on s'est dit 'allez, on peut voir un autre spécialiste'", a ainsi confié Atkinson.

Jusqu'à nouvel ordre et pour une durée indéterminée, Kyrie Irving sera donc absent. En cas d'opération, il y a bien sûr une vraie chance d'une fin de saison pour l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers. Un dossier à suivre avec attention dans les jours à venir.