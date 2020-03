Comme beaucoup pendant cette période compliquée, Kyrie Irving participe à des lives Instagram. Sa discussion avec Jerry Green ce week-end l'a amené à évoquer des sujets intéressants, comme la manière dont il a appréhendé son shoot devenu culte lors du game 7 des Finales NBA 2016, ou l'influence de Kobe Bryant dans sa vie de basketteur.

Sur le fameux shoot, il a insisté sur le fait que ce n'est pas la première fois qu'il était dans cette situation et qu'il s'y préparait depuis des années.

"Il n'y a pas de peur dans mon sang. [...] Je me suis assez entraîné à réussir ce geste pour qu'il fasse partie de mon jeu. Plus tu te prépares à ça, meilleur tu es. Je m'entraînais déjà à ça dans mon allée : '5, 4, 3, 2, 1... boom'. J'imaginais que Kobe défendais sur moi. Jason Kidd, tous les meilleurs joueurs. Je pensais à Shaq qui contrait mon lay-up et à la hauteur à laquelle il fallait que j'envoie le ballon si c'était lui qui protégeait le cercle. [...] J'avais déjà mis quelques game winners avant, on m'avait déjà demandé d'être celui qui finit. Et là, dans une grande équipe, avec un grand joueur comme LeBron qui dit: 'Hey, faisons cette action'... J'avais une énorme confiance en moi et c'est aussi lié à une discussion que j'ai eu avec Kobe Bryant. Je n'avais pas bien joué lors deux premiers matches à Golden State et je l'ai appelé pour savoir ce qu'il en pensait. Il m'a dit : "Sois simplement toi-même. Sois agressif".

Et Kyrie Irving d'expliquer de quelle manière il prenait Kobe Bryant en exemple dans son jeu.

"Avec Kobe, il y avait une relation d'enseignant, de mentor. Je reproduis beaucoup de ce qu'il a fait, ses moves, mais aussi qui il était en tant que personne. Il n'était pas constamment en train de créer des liens avec tout le monde. Cet homme a encaissé toute la haine que les gens ont pu avoir pour lui et l'a transformée pour leur envoyer des 'f*** you' et des 'je vais vous montrer mon niveau'. "

Kyrie Irving fait partie de cette génération de joueurs pour lesquels Kobe Bryant était une icône et un modèle de la même trempe que Michael Jordan. Il le revendiquera sans doute jusqu'à la fin de sa carrière;