Kyrie Irving savait qu'avec Steve Nash il serait sous les ordres d'un coach complètement fan de ses qualités et de ce qu'il peut apporter sur un terrain. Le Canadien, nouvel homme fort des Brooklyn Nets pour son premier poste en NBA, a confirmé tout le bien qu'il pensait de son meneur lors de son premier passage devant les médias le week-end dernier. Visiblement, les premiers entraînements avec ballon ont permis à "Uncle Drew" de régaler tout le monde.

"Kyrie est incroyable. Son talent est hors-norme et on a pu le voir affûté et en train de faire des choses dont on le sait capable. On sait tous ce qu'il est capable de faire, mais ça reste parfois choquant à quel point le basket est beau quand il est entre ses mains".

Kyrie Irving et les médias, l'histoire ne s'arrange vraiment pas

Kevin Durant était aussi de la partie et Steve Nash n'a pas manqué de saluer le courage et la détermination de celui qui incarne le mieux les espoirs de titre des Brooklyn Nets.

"Je suis excité et heureux pour Kevin, parce qu'il est celui qui a eu la plus longue absence et il doit surmonter le plus gros défi qui soit : une blessure qui peut mettre fin à une carrière. Il a fait tout ce qu'il fallait et il a montré un appétit et une envie qui montrent à quel point il aime le basket et veut être compétitif. C'est fantastique".