Jordan Brand dévoile ses collections footwear 2021, et si les belles surprises sont nombreuses (nous vous les dévoilerons tout au long des jours à venir), nous avons complètement flashé sur une superbe Air Jordan 4 qui va faire un tour du côté de l'université de Caroline du Nord à laquelle la marque au Jumpman a […]

Jordan Brand dévoile ses collections footwear 2021, et si les belles surprises sont nombreuses (nous vous les dévoilerons tout au long des jours à venir), nous avons complètement flashé sur une superbe Air Jordan 4 qui va faire un tour du côté de l'université de Caroline du Nord à laquelle la marque au Jumpman a souvent rendu hommage ces derniers temps (que ce soit sur la 1 ou la 3 notamment).

L'ensemble est entièrement recouvert de nubuck bleu ciel, posé sur une semelle blanche et noire, avec les éléments classiques du coloris cement au dessus de la bulle d'air et sur les empiècement de plastique du talon et autour de la cheville.

Une étiquette inédite sera sur le haut de la languette, mêlant le Jumpman avec la mention Flight et un numéro 23 latéral.

Du noir est également présent sur les plugs des lacets, et la midsole. Du grand art, on vous l'a dit, complétement premium.

Cette Jordan 4 est annoncée pour le 6 mars 2021. Be ready !

Les images de la Air Jordan 4 University Blue