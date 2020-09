Si la Dunk low est certainement le modèle le plus recherché et guetté de depuis plus d'un an par toute la sneakersphere, notamment dans les versions SB, la version high n'en est pas moins méritante.

Toujours fidèle à l'héritage de la campagne "Be True To Your School" sortie dans les années 80 pour se caler sur les uniformes des meilleurs programmes universitaires du pays,, Nike propose un très propre vert foncé dénommé "Pro Green" qui fera plaisir aux amoureux des Spartans de la fac de Michigan State (dont sont issus, est il besoin de le rappeler, Magic Johnson et Draymond Green). L'upper est en cuir blanc classique et de belle qualité, entouré de ce Pro Green assez élégant et passe partout.

La sortie est calée pour le 18 septembre, et comme toujours ca va être la cohue, alors soyez prêt(e)s.

Les images de la Dunk Low "Pro Green"