LeBron d’un côté, Howard de l’autre : les Lakers sont-ils divisés ?

Plusieurs joueurs des Lakers, comme LeBron James ou Dwight Howard, se sont exprimés publiquement sur la reprise de la saison et ils ne sont pas tous du même avis.

Kyrie Irving a mis le feu aux poudres. Membre exécutif du Syndicat des joueurs, qui avait approuvé le plan de reprise de la NBA, le meneur des Nets a mené une conférence téléphonique avec un peu moins d’une centaine de ses pairs pour exprimer son envie de ne pas reprendre la saison. Dans le but de continuer à militer contre les discriminations aux Etats Unis. Un point de vue à l’opposé de celui de LeBron James. Très actif en tant que citoyen et défenseur des droits des noirs, le King des Lakers estime pouvoir continuer à jouer son rôle de leader en dehors du terrain tout en finissant la saison.

Il y a deux camps qui se dessinent, même si les athlètes jurent qu’ils resteront unis une fois qu’ils auront pris une décision définitive en tant que groupe. Mais pour l’instant, de plus en plus d’entre eux prennent la parole et expriment leur position. Dwight Howard, par exemple, figure parmi ceux qui ont donné de la voix au côté d’Irving. Le pivot des Lakers soutient le même combat. Il a même fait comprendre qu’il était prêt à boycotter la fin de la saison. Ces divergences d’opinion peuvent-elles miner les Lakers de l’intérieur ?

« Il n’y a pas de division », assure un joueur des Angelenos, resté anonyme. « Nous avons encore du temps pour trouver une solution », confirme un autre.

Plusieurs membres des Lakers ont affiché leur camp sur le sujet. Kyle Kuzma veut reprendre. Jared Dudley répète lui à bon nombre de ses pairs que ne pas jouer aurait des conséquences financières catastrophiques. Mais d’autres, comme Avery Bradley, sont engagés avec Howard. L’équipe n’est peut-être pas divisée mais elle a peut-être besoin d’un meeting interne pour mettre les choses à plat en cas de reprise de la saison.

Les Lakers occupaient la première place à l’Ouest avant la coupure liée au coronavirus. Ils sont considérés comme les grands favoris pour le titre avec les Milwaukee Bucks.