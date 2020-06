Villa et terrain géant : les Lakers ont-ils continué à jouer en secret pendant le confinement ?

LeBron James et ses coéquipiers des Los Angeles Lakers sont prêts à tout pour le titre. Même à « tricher » ? Une rumeur qui circule actuellement dans la cité des anges laisse sous-entendre que le King et ses partenaires n’ont pas tout à fait respecté les règles concernant la bonne tenue des entraînements en ces temps si particulier. Les joueurs avaient par exemple l’interdiction de se rendre à la salle pour bosser pendant le confinement. Logique. C’est toute la NBA qui était à l’arrêt à cause du coronavirus. Toute la NBA ? Sauf peut-être les Lakers.

Il se murmure que les Angelenos continuaient de se voir et de s’entraîner… chez un fan ! Mais pas n’importe quel fan. Steven Jackson, Président directeur de L.A. Gear et propriétaire d’une villa gigantesque où se trouve une réplique parfaite du Staples Center. Même J.J. Redick a évoqué cette rumeur lors d’un podcast avec Bill Simmons.

« J’ai aussi entendu ça », confie-t-il au célèbre animateur américain qui a lancé le sujet. « Il est évident que rien n’a été posté sur les réseaux sociaux et il n’y a donc aucune preuve. Mais il y aurait donc un gentleman qui a une copie du Staples Center dans sa baraque. Avec le terrain mais aussi les vestiaires, la salle de musculation, etc. J’y suis déjà allé par le passé. Je présume qu’ils s’entraînent là-bas. »

Ce ne sont que des spéculations mais… il n’y a pas de fumée sans feu. Déjà pendant le confinement, LeBron James s’entraînait avec certains de ses camarades dans un lieu privé alors que la NBA avait fermé ses centres. Les workouts « respectaient les règles de sécurité » toujours selon les mêmes sources.

Mais si plusieurs joueurs des Lakers étaient réunis au sein de la même villa, on se doute que ce n’était pas juste pour faire des tirs. Les Californiens se sont sans doute maintenus en forme, et qui sait depuis combien de temps ils jouent ! Peut-être n’ont-ils même pas arrêté de jouer. Un avantage évident avant la reprise à Orlando, dont James est l’un des fervents défenseurs.