LeBron James aurait organisé des entrainements secrets avec les Lakers

LeBron James est déterminé à finir la saison. Il l’a répété plusieurs fois. Il faut dire que le temps presse pour le joueur de 35 ans. Le quadruple MVP a bien conscience que la fin de sa carrière se rapproche et qu’il n’aura pas de nombreuses opportunités de décrocher un titre avec les Lakers.

Los Angeles occupait la première place à l’Ouest avant la suspension de l’exercice en cours. La formation est l’une des grandes favorites pour aller au bout. C’est peut-être même maintenant ou jamais. Du coup, le King veut mettre toutes les chances de son côté. Quitte à s’entraîner en cachette alors que les centres d’entraînement étaient fermés pendant des longues semaines ?

Selon Shams Charania, LeBron James a tenu des workouts avec ses coéquipiers – ce qui est interdit – dans un lieu privé où la sécurité serait « assurée ».

LeBron James has held safe, private on-court workouts with some Lakers teammates at a secure location, our NBA @ShamsCharania reports. More details: pic.twitter.com/P4TamkL6li — Stadium (@Stadium) May 21, 2020

On ne sait pas exactement ce que ça signifie par « assurée » mais on imagine mal qu’il soit possible de respecter les gestes barrières en s’entraînant en groupe. Charania parle d'entraînement à 2 ou 3. On comprend cependant le sentiment d’urgence et l’intérêt des Lakers. On suppose aussi que la ligue n’enquêtera pas sur le sujet… Surtout qu'au final, d'autres équipes ont sans doute fait de même.