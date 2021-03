Une success-story historique. Des personnages charismatiques et légendaires. Une rivalité mythique. Un décor hollywoodien. Les Los Angeles Lakers version des années 80, avec Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar, représentaient le sujet parfait pour le petit écran. Ça tombe bien, la chaîne HBO bosse justement sur une adaptation du livre de Jeff Pearlman « Showtime : Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynastie of the 1980s. »

La nouvelle série sera axée sur les vies – aussi bien personnelles que professionnelles - des différents acteurs de la franchise et de la NBA à l’époque. Avec d’ailleurs Adrian Brody dans le rôle d’un Pat Riley gominé ou Bo Burnham en Larry Bird. Parce que, oui, impossible d’évoquer les Lakers sans mentionner les Boston Celtics. Les deux équipes se sont partagées huit titres au cours des années 80 ! Avec des duels incroyables en finales. L’apogée de la rivalité entre Magic et Bird, soit la rivalité la plus emblématique de tous les temps.

Le scénariste Max Borenstein se retrouve lui à l’écriture avec Jim Hecht. Une grande partie du casting a été annoncé avec notamment Brody, Burnham mais aussi John C. Reilly (Riley), Jason Clarke (Jerry West), Quincy Isaiah (Magic) ou encore Solomon Hughes (Jabbar). La série est prévue pour 2022. Ça promet !

AC Green, l’homme qui résistait aux soirées folles de Magic Johnson