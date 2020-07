Les Los Angeles Lakers ont retrouvé le terrain cette nuit et c'était forcément un petit événement. Surtout face à un possible futur adversaire en playoffs, les Dallas Mavericks. Comme pour les matches de la veille, l'atmosphère était spéciale et on a pu entendre les joueurs communiquer, râler, réclamer ou crâner un peu, dans le cas de LeBron James après un déboulé vers le cercle dont il a le secret, conclu par un "Je suis toujours le plus rapide ici". Le "King" et ses sujets ont enlevé un peu de la rouille accumulée et commencé à retrouver le rythme d'un vrai match, à une semaine de la reprise NBA.

LeBron et Anthony Davis n'ont joué qu'une mi-temps, ce qui a permis à Dallas de gommer son retard à la pause pour l'emporter. Le résultat (108-104 pour Dallas) n'a évidemment pas grande importance. On a pu voir quand même que certains joueurs avaient un peu plus de mordant que d'autres, comme Dion Waiters, tranchant en sortie de banc (9 pts) pour sa première apparition avec les Purple and Gold, de longs mois après l'épisode du bonbon au CBD dans l'avion du Heat. JR Smith, absent des terrains depuis plus longtemps que les autres, a lui aussi fait ses débuts, avec pour fait d'armes principal le plus mauvais +/- de la rencontre (-13).

L'homme du match se trouve en fait du côté des Mavs. Seth Curry a sorti un perfect (23 points à 8/8, dont 6/6 à 3 points), comme pour bien rappeler qu'il sera pour une fois le seul représentant de la famille en playoffs cette saison.

LeBron James meilleur passeur, c'est plus que pas banal

Frank Vogel a dévoilé ses plans pour la reprise de la saison en titularisant Kentavious Caldwell-Pope au poste 2 pour remplacer Avery Bradley, forfait pour la bulle. Sur le parquet du Visa Center, on a aussi pu profiter de la présence de Luka Doncic sur un terrain de basket. Pendant un peu plus d'un quart d'heure lui aussi, le Slovène a été actif (14 points, 6 passes et 5 rebonds), mais c'est son camarade de bêtises à l'entraînement, Boban Marjanovic, qui s'est le plus fait remarquer. L'immense Serbe a roulé sur les intérieurs remplaçants des Lakers avec 17 points, 13 rebonds et 2 contres en 23 minutes.

Les choses sérieuses commenceront dans une semaine et on peut supposer que d'ici là, LeBron James et Anthony Davis, pour ne citer qu'eux, auront tranquillement fait grimper leur temps de jeu moyen pour aborder les 8 derniers matches de la saison régulière, qui seront eux-mêmes une sorte d'échauffement tant L.A. ne craint pas grand chose au classement.

