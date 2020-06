Avery Bradley ne bluffait pas. L'arrière des Los Angeles Lakers, extrêmement actif dans le groupe formé par Kyrie Irving pour inciter les joueurs à ne pas finir la saison 2019-2020, vient d'annoncer son forfait pour la bulle d'Orlando.

Le coup est rude pour les Lakers, puisque l'ancien joueur des Boston Celtics était tout simplement titulaire cette saison en Californie et offrait de solides garanties défensives à Frank Vogel. Avery Bradley a fait part de sa décision à ESPN et elle est davantage motivée par l'inquiétude pour sa famille sur le plan sanitaire que par la lutte pour la réforme sociale, comme on aurait pu le penser dans un premier temps.

Le fils aîné d'Avery Bradley, Liam, 6 ans, souffre de maladies respiratoires chroniques qui l'auraient très probablement empêché d'intégrer la fameuse bulle floridienne.

"J'ai beau être dévoué à mes coéquipiers et à la franchise des Lakers, je joue d'abord au basket pour ma famille. Je ne peux imaginer prendre une décision qui mettrait la santé et le bien être de ma famille en péril.

Comme promis, je mettrai à profit ce temps hors des terrains pour me concentrer sur des projets qui renforceront la communauté".

Les Lakers vont donc revoir leurs plans et recruter un joueur parmi les agents libres disponibles. Selon Adrian Wojnarowski, l'heureux élu se nommera sans doute JR Smith. L'ancien coéquipier de LeBron James aux Cleveland Cavaliers est en ville depuis plusieurs semaines et s'est déjà entraîné à plusieurs reprises avec le groupe.

Pour ce qui est du cinq, Frank Vogel sera probablement tenté de titulariser Kentavious Caldwell-Pope au poste 2. Sur ce poste, Dion Waiters, recruté avant la pandémie, et JR Smith, auront aussi des prétentions.

Vous avez bien lu. Dion Waiters et JR Smith seront ensemble dans un lieu où la NBA ne procédera à aucun contrôle pour détecter la présence de drogues récréatives.