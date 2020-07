LeBron James meilleur passeur, c’est plus que pas banal

LeBron James n'est plus à un trophée, une distinction individuelle ou un accomplissement statistique près. Pourtant, le "King" va réussir à 35 ans quelque chose qui n'a encore jamais été fait en NBA : finir en tête au classement des passes décisives par match alors qu'il est listé comme "forward".

Tous les autres pourvoyeurs de caviar en chef dans l'histoire de la ligue étaient des arrières. Même si LeBron évoluait comme un meneur cette saison, ça n'enlève rien à l'exploit. L'ancienne star des Cavs a su s'adapter à sa nouvelle équipe et à son nouveau lieutenant de luxe, Anthony Davis, pour faire admirer l'une des ses forces les plus longtemps sous-estimée, sa vision de jeu.

LeBron James content d’avoir fermé des bouches, pense encore au MVP

Après deux années de règne de Russell Westbrook, c'est bien LeBron James qui s'installe sur le trône des passeurs avec 10.6 assists par match pour le moment. Même s'il ne réussit pas la moindre passe décisive pour ses partenaires lors des 8 matches de fin de saison régulière dans la bulle, le "Chosen One" finira sauf faille spatio-temportelle, devant Trae Young. Le meneur des Atlanta Hawks est impuissant et bloqué à 9.3, puisque son équipe, mathématiquement plus dans la course aux playoffs, n'a pas été invitée à Disney World Resort.

Il y a eu des précédents étonnants en matière de passes décisives en NBA. Par exemple, Wilt Chamberlain a fini en tête du nombre de total de passes décisives sur la saison en 1968, mais n'a pas affiché la meilleure moyenne par match. Avec 636 passes cette saison jusque-là, LeBron James est aussi en tête en termes de total, là aussi devant Trae Young.