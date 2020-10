Les Los Angeles Lakers ont remporté lundi le 17ème titre de leur histoire. Au terme d'une série maîtrisée face au Miami Heat (4-2), la franchise californienne a bien fêté ce sacre. Cependant, les joueurs avaient tout de même envie de rapidement quitter cette fameuse bulle à Disney.

Enfermés à Orlando depuis 95 jours exactement, les Angelenos souhaitaient logiquement célébrer ce titre chez eux. Ainsi, dans la foulée de ce sacre, les Lakers ont très rapidement pris la direction de Los Angeles. Et malgré la crise sanitaire liée au Covid-19, ils ont été accueillis par de nombreux fans présents à l'aéroport.

Célébration : JR Smith au sommet et déjà à poil, Kuzma et Caruso l’imitent

Bien évidemment très heureux de revenir à LA, les hommes de Frank Vogel ont savouré ce retour à la maison. En sortant de l'appareil, l'intérieur des Lakers Kyle Kuzma n'a d'ailleurs pas caché sa joie. Avec ses bras tendus vers le ciel, le jeune talent a même fait l'objet d'un petit buzz sur les réseaux sociaux.

Kuz’s reaction to being back home in LA 😂 pic.twitter.com/IRoX4I1z0N — Dunk Bait (@DunkBait) October 12, 2020

En tout cas, après plus de trois mois dans la bulle, 29 matches et 1 titre NBA remporté, on peut bien évidemment comprendre le soulagement de retrouver Los Angeles. Pour la suite des événements et une éventuelle parade très attendue, LeBron James et ses partenaires vont cependant devoir attendre. En effet, avec la situation sanitaire, la fête a été logiquement repoussée à une date encore indéterminée.