Et bim ! Les playoffs pour les Spurs, c’est déjà mort ou presque

On n'était déjà pas très confiants pour les chances des San Antonio Spurs d'éviter leur première saison sans playoffs depuis 23 ans. A moins d'un petit miracle, ce sera malheureusement le cas. Les Texans ont pris un coup de bambou sur la tête lundi, en apprenant que LaMarcus Aldridge, leur franchise player, avait été opéré de l'épaule et manquerait la reprise de la saison NBA à Orlando le 31 juillet prochain selon Shams Charania de The Athletic.

L'intérieur All-Star, qui tournait à 18.9 points et 7.4 rebonds de moyenne cette saison, était l'arme principale des Spurs au moment de disputer ce format si particulier : 8 rencontres de saison régulière, puis la possibilité pour le 9e de sa Conférence de défier le 8e pour un ticket en playoffs si l'écart entre eux n'excède pas 4 victoires.

Gregg Popovich ne s'avoue jamais vaincu, mais imaginer San Antonio combler son retard sur Memphis après avoir dépassé Sacramento, New Orleans et Portland. La tâche était déjà ardue avec LaMarcus Aldridge. Elle semble impossible avec le seul DeMar DeRozan pour porter l'équipe sur ses épaules dans ce sprint final.

En l'absence de LaMarcus Aldridge, Pop va devoir se pencher sur son secteur intérieur pour trouver une formule acceptable avant le mois prochain. A San Antonio, Rudy Gay et Trey Lyles sont compétents pour occuper le poste 4. En pivot, où Aldridge était capable d'évoluer aussi, seul Jakob Poeltl et Chimezie Metu sont aptes au combat.

