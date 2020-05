La reconstruction s’éternise à New York. La franchise mythique de Manhattan peine à se relever et elle s’apprête encore une fois à repartir de zéro, ou presque, suite à la nomination de son nouveau Président Leon Rose. Peut-être celui qui saura remettre les Knicks dans la bonne direction. Mais en attendant, le dirigeant a des décisions à prendre. L’une des plus importantes concernent la prochaine Draft NBA. Les Knicks sont assurés d’avoir un choix dans le top-10. Et ils jaugent déjà leurs options (hypothétiques). Selon le New York Post, LaMelo Ball a la cote auprès du management.

« Il est le premier choix des Knicks à la mène », écrit Marc Berman. « Leon Rose apprécie les stars. Et les dirigeants ont le sentiment que le playmaker grand de taille (1,98 m) est celui qui a le plus de potentiel malgré ses lacunes à trois-points. »

Le petit frère de Lonzo Ball a passé quelques mois dans le championnat australien où il a montré de belles promesses pour un joueur de 18 ans. Il compilait 17 points et 7 passes de moyenne. C’est un meneur intéressant. Capable de briller sur pick-and-roll et de rendre les autres meilleurs grâce à sa vision du jeu.

Les Knicks ont justement besoin d’un meneur pour épauler R.J. Barrett et Mitchell Robinson. Le profil de LaMelo Ball colle parfaitement. Le problème, c’est son absence totale de défense, son irrégularité au shoot et son éthique professionnel jugée médiocre. Prendre Ball, c’est espérer qu’il explose mais aussi prendre le risque qu’il se foire. Il y a moins de certitudes que d’autres prospects. Un pari que l’équipe de New York devrait prendre, vu la situation de l’organisation. Les Knicks ne peuvent de toute façon pas descendre beaucoup plus bas.