LaMelo Ball est un jeune homme talentueux. Lors de la prochaine Draft NBA, le gamin de 18 ans se retrouve attendu dans les premiers choix. Il se murmure d'ailleurs que les New York Knicks sont très intéressés par le profil du meneur de jeu. Et forcément à l'approche de la Draft, on risque d'entendre parler de son père, LaVar Ball. Toujours très présent dans les médias pour vanter les mérites de ses fils, l'homme d'affaires de 52 ans a évoqué le futur statut de LaMelo en NBA. En effet, dans l'hypothèse où le natif de Chino se retrouve aux Golden State Warriors, il risque d'être, dans un premier temps, remplaçant. Et sans surprise, ce n'est pas une possibilité pour LaVar...

"Quand les gens me parlent de voir LaMelo à Golden State, ils me disent : 'c'est ok si LaMelo sort du banc et apprend de cette manière ?' Ils me disent des trucs du genre et moi j'ai toujours la même réponse 'non'.

Et là, ils me répondent : 'Kawhi, il est sorti du banc. Giannis est sorti du banc'. D'accord, c'est vrai. Mais Michael Jordan n'est pas sorti du banc", a osé LaVar Ball à l'occasion du Road Trippin' Podcast.

LaMelo Ball aux Warriors, la pire des destinations selon LaVar Ball

Une comparaison très osée... Mais au final, rien de vraiment inhabituel pour LaVar Ball. En tout cas, on souhaite bon courage à LaMelo Ball pour s'adapter en NBA avec une telle pression sur les épaules...