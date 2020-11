Le déménagement des Raptors se précise pour 2021

La ferveur des supporteurs de Toronto va nous manquer. Mais de toute façon, leurs fans, toujours bouillants, n’auraient probablement pas pu se rendre à la salle à cause de l’épidémie de coronavirus. C’est justement à cause de la crise sanitaire que les Raptors envisagent un déménagement – temporaire – la saison prochaine. En attendant, l’organisation se renseigne sur les disponibilités du Prudential Center à Newark, dans le New Jersey.

Les Raptors délocalisés loin de Toronto en 2021 ?

Tampa Bay, en Floride, et Nashville, Tennessee, sont deux autres destinations possibles pour l’équipe canadienne. Louisville et Kansas City ont été un temps évoquées. Mais il semble de plus en plus acquis que ses joueurs, son staff et ses dirigeants devront changer d’air pendant un an. En effet, les contraintes liées au COVID-19 rendent très compliquées les déplacements d’un pays à l’autre. Surtout avec les périodes de quarantaine mise en place.

Les Raptors pourraient donc se retrouver dans l’ancienne salle des Nets. Newark est la ville qui fait le plus de sens puisque Toronto évolue dans la division Atlantic. Ça nous donnerait une troisième franchise proche dans l’agglomération de New York, avec les Nets et les Knicks. Peut-être même la plus talentueux des trois. Ça promet quelques beaux derbys.