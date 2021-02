Le Jazz s’offre un nouveau record à 3-pts avec une performance rare de ses remplaçants !

Cette saison, mieux vaut ne pas laisser le moindre espace aux shooteurs du Utah Jazz. Et les Charlotte Hornets risquent d’en faire des cauchemars cette nuit. Parce qu’ils ont pris une avalanche de paniers à trois-points dans la tronche hier soir. Une défaite 110 à 132 des frelons avec… 28 tirs extérieurs marqués par l’équipe de Salt Lake City !

Donovan Mitchell (23 pts, 8 pds) et ses coéquipiers battent là leur propre record de franchise, établi un peu plus tôt dans la saison. 28 paniers à trois-points en 55 tentatives, soit 50% de réussite. Impressionnant. Le Jazz est absolument injouable quand ses snipers trouvent autant la cible.

Mais le plus fou reste peut-être le nombre de trois-points plantés par les remplaçants : 19 ! Et ça, c’est un record absolu. Toutes organisations confondues. Le deuxième cinq a parfaitement pris le relais des titulaires. Avec 7 flèches derrière l’arc pour Joe Ingles et tout autant pour Georges Niang qui a même fait un 7 sur 7 !

Utah continue tranquillement de caracoler en tête de la ligue avec 25 victoires en 31 matches. Le Jazz est l’équipe qui inscrit le plus de paniers à trois-points en moyenne (presque 17 par match) mais aussi la troisième plus adroite avec quasiment 40% de réussite.