Le début de saison de Bradley Beal au scoring est aussi incroyable que celui des Wizards au classement est catastrophique.

Hier, la star de Washington était devenu le sixième joueur de l’histoire à mettre au moins 25 points dans chacun des 12 premiers matches d’une saison. Cette nuit, il a poursuivi sa série. Outre ses 4 rbds, 6 pds et 4 steals, il a cumulé pas moins de 47 pions (17 sur 37, 6 sur 14 à longue distance).

Bradley Beal réalise un record dingue en ce début de saison

Problème, c’était encore une sacrée déculottée (106-124) pour son équipe. Une énième. L’occasion pour Bradley Beal de glaner un record qu’il aurait sans doute bien voulu esquiver.

Les 10 dernières fois qu’il a franchi les 40 points, ça s’est soldé par une défaite pour les Washington Wizards. Et il est donc le premier joueur de l’histoire de la NBA à atteindre les 10 défaites de rang dans des matches à 40 et plus.

Bradley Beal scored 47 points tonight in a loss to the Pelicans. It's his 10th straight loss when recording at least 40 points.

Beal is the first player in NBA history to lose 10 straight 40-point games h/t @EliasSports pic.twitter.com/LhvTTnUXd1

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 28, 2021