Le Utah Jazz va être vendu. Commençons par la loi de proximité : ça ne change pour le moment rien à l'avenir de Rudy Gobert à Salt Lake City, lui qui est éligible à un contrat max et un jackpot prochainement si la franchise le décide. Toujours est-il qu'après 35 ans sous le pavillon de la famille Miller (Gail, 77 ans, est seule à la tête du navire depuis le décès de son mari Larry), l'équipe va changer de galaxie.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Ryan Smith, un quadragénaire qui a vendu sa boîte de softwares Qualtrics il y a quelques années pour la modique somme de 8 milliards de dollars, a signé une promesse pour acquérir. Le montant : 1,66 milliard de dollars, une somme folle quand on repense par exemple à la vente des Philadelphie Sixers il y a moins de 10 ans pour... 280 millions de dollars.

Ryan Smith ne sort pas de nulle part, puisqu'il avait déjà collaboré avec la famille Miller ces dernières années, notamment lors d'opérations de charité qui avaient rapporté près de 25 millions de dollars. Cette arrivée n'entraînera aucun remaniement immédiat dans l'organigramme. Quin Snyder reste en poste, au même titre que le président des opérations basket Dennis Lindsey et le General Manager Justin Zanik.

En plus de la franchise en elle-même, Smith va également devenir propriétaire de la Vivint Smart Arena où évolue le Utah Jazz. Les Miller vont rester dans l'équation en tant qu'actionnaires minoritaires.

Ce montant de 1.66 milliard pour une franchise sur un marché non-identifié comme puissant sur la carte NBA, montre bien que le jour où une équipe comme les New York Knicks sera sur le marché, on sera sur des chiffres bien plus délirants...

Une autre franchise NBA est sur le marché : les Minnesota Timberwolves, que Glenn Taylor ne consentira à vendre que si le futur acquéreur lui assure qu'il ne prévoit pas de déménagement.