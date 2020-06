Que ce soit clair, on n'est pas là pour plaindre les stars NBA et pleurer sur leurs comptes en banque moins garnis que ce qu'ils auraient dû être sans ce foutu Covid-19. Mais il faut quand même se rendre compte de l'importance du paramètre financier pour les joueurs. A chaque match où il déclare forfait, comme on vous l'expliquait un peu plus tôt, un joueur perdra en gros 1.1% de son salaire. Comme ça, ça a l'air relativement acceptable. Sauf que pour des joueurs avec des payes ronflantes, comme LeBron James, ça commence très vite à chiffrer sur des montants astronomiques.

A son arrivée chez les Los Angeles Lakers, LeBron James a signé un contrat de 4 ans pour 153.5 millions de dollars. De quoi s'offrir sans souci et probablement cash, une maison à 52 millions comme celle que l'on vous montrait mardi. Mais justement, qui dit gros salaire, dit grosse perte au pourcentage en cas de forfait.

Cette saison, à L.A., le "King" est censé toucher la modique somme de 37,4 millions de dollars. Avec l'interruption de la saison et la réduction du nombre de matches de saison régulière à disputer, ce montant va baisser et lui faire perdre environ 6 millions.

Si pour X raison LeBron James décidait que rejoindre la bulle d'Orlando ne lui convenait plus, il perdrait environ 13 millions de dollars, soit près de 35% de son salaire de base. Les superstars du sport sont aussi des businessmen de haut vol et ils laissent rarement la moindre broutille leur échapper. Si des amis de LeBron, comme Dwyane Wade, le décrivent souvent comme un peu pingre dans la vie de tous les jours, on peut supposer que ce trait de caractère s'étend aussi à ses contrats.

Après tout, Michael Jordan n'est lui non plus pas le dernier en la matière. Au fil des ans, la légende des Chicago Bulls a bâti son empire en se montrant particulièrement féroce sur le plan financier. LeBron James est de la même trempe.

On ne dit pas que LeBron a envie de terminer la saison uniquement pour l'argent. La quête d'une quatrième bague est importante à ses yeux. On dit simplement que le paramètre financier n'est pas du tout anodin.