C'est en partie parce qu'il avait fait un move immobilier avant son move contractuel que l'on avait compris l'attachement de LeBron James pour Los Angeles. La star des Lakers se sent bien dans la Cité des Anges et vient même de prendre plus grand et plus luxueux, après un an et demi passé du côté de Brentwood, le "King" s'est offert une propriété dans les collines de Hollywood pour la modique somme de 52 millions de dollars. Soit presque le double de ce qu'il avait dépensé pour sa précédente demeure !

Si vous vous demandez à quoi peut bien ressembler la nouvelle maison de LeBron James, voici un petit aperçu avec quelques clichés avec un panorama qui vaut sans doute pour un quart du prix et un avant-goût du luxe dont il peut profiter avec sa famille.

L'énorme atout, en plus de la vue dingue sur le paysage, c'est quand même cette piscine gigantesque avec son spa et l'espace général de la propriété dont la superficie n'a pas été communiquée.

Si la "littérature immobilière" vous passionne, on a déjà évoqué les propriétés de Michael Jordan ou de Paul George ici et là.

