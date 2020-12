LeBron James, blessé, réagit enfin aux propos de Kyrie Irving

LeBron James a vu, lu et entendu. Mais il n’a pas répondu. Pas de suite. En plein playoffs, Kyrie Irving s’exprimait dans le podcast de Kevin Durant en louant les qualités de son coéquipier, « le premier à qui il se sentait capable de lâcher la balle dans les fins de match. » Très surprenant comme commentaire pour quelqu’un qui fréquentait le King pendant trois saisons aux Cleveland Cavaliers.

Kyrie Irving dément avoir visé LeBron dans sa tirade pro-KD

C’est plusieurs semaines après que le natif d’Akron a finalement pris la parole pour répondre à son ancien camarade. Lors de son passage au sein du podcast de Channing Frye et Richard Jefferson, eux aussi membre de l’aventure dans l’Ohio.

« J’ai lu ses propos en entier et je me suis dit ‘putain.’ Je ne me suis pas dit ‘oh, tu délires, j’ai mis des paniers décisifs toute ma vie.’ Ce n’était pas ça. C’était plus sur le fait que j’ai joué avec Kyrie pendant trois saisons. Et pendant tout ce temps là, j’ai voulu qu’il soit l’un des MVP de notre ligue. Je ne me préoccupais que de son succès. »

« Et ça ne collait pas. Ça ne collait pas. On a quand même gagné un titre, c’est ça qui est fou. On a gagné un titre alors que ça ne collait pas. Mais je me préoccupais que de son bien-être sur et en dehors du terrain. Donc ça m’a blessé un peu. »