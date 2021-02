LeBron James, Dwyane Wade ne l’a jamais vu aussi fort !

A 36 ans, LeBron James affiche une longévité tout simplement incroyable au haut niveau. Champion NBA et MVP des Finales l'an dernier, l'ailier des Los Angeles Lakers a impressionné son monde. Notamment par rapport à sa capacité à faire évoluer son jeu selon ses qualités.

Moins athlétique que par le passé, le King dispose d'une meilleure vision et a aussi développé d'autres aspects de son jeu, comme son tir à longue distance. Ancien coéquipier de LBJ, Dwyane Wade n'a pas caché son admiration pour l'évolution de son ami.

Et l'ex-star du Miami Heat a même réalisé une analyse forte : il s'agit de la meilleure version de James !

"Actuellement, je regarde son jeu et je me demande : 'est-ce qu'il y a une faiblesse dans son jeu ?'. C'est simple, du panier jusqu'au milieu du terrain, il peut tout faire. On peut même remonter au moment de la prise du rebond. Il peut réellement tout faire.

Il a une réussite aux tirs dans le haut des 40% et peut prendre sa chance depuis le logo. Pas besoin de parler de son tir à mi-distance, il peut prendre le meilleur sur son adversaire au poste. Il peut toujours dunker sur son défenseur.

Et désormais, sa vision de jeu est bien meilleure car il a connu toutes les défenses possibles. J'ai comme l'impression qu'il s'agit du meilleur LeBron que j'ai vu", a ainsi estimé Dwyane Wade pour le podcast de Gilbert Arenas.