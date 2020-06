Eric Paschall raconte sa première expérience traumatisante avec LeBron James

L’écart de niveau entre le championnat universitaire et la NBA est monumental. Tout va plus vite, les joueurs sont beaucoup plus talentueux mais aussi bien plus impressionnant physiquement. Et ça demande un temps d’adaptation logique pour la grande majorité des rookies qui sont souvent dépassés à leurs débuts. Eric Paschall en sait quelque chose. Son baptême du feu, le jeune intérieur des Golden State Warriors l’a passé contre deux des meilleurs joueurs de la ligue : Anthony Davis et LeBron James.

« Mon cadeau de bienvenue en NBA, c’était lors de mon premier match de pré-saison. Je ne m’attendais pas à être le premier à sortir du banc. Puis le coach me regarde en se marrant et me dit ‘allez, tu vas prendre AD.’ Donc j’ai dû me coltiner AD et LeBron », raconte le rookie.

Quelques secondes plus tard, Paschall se retrouvait nez à nez avec LeBron James, quadruple MVP NBA.

« Il m’a brutalisé dès la première action. Je pensais que j’étais un gars costaud… jusqu’à ce que je le rencontre. Donc c’était assez fou. »

Mais le jeune homme des Warriors ne s’en est pas trop mal sorti au final. Et il s’est même révélé comme l’une des rares satisfactions de sa franchise cette saison. Avec 14 points par match, Eric Paschall s’affirme même comme un joueur de complément intéressant susceptible d’être associé avec Stephen Curry et Klay Thompson.