La statistique la plus impressionnante de la carrière de LeBron James

LeBron James est monstrueux de longévité. Ça, tout le monde le répète à longueur de journée. Il existe de nombreuses statistiques ou records qui illustrent le parcours exceptionnel du King depuis son arrivée dans la ligue en 2003. Mais aucune n’est aussi parlante que celle-ci : Dix finales NBA. Dix qualifications pour les finales, pour trois titres jusqu’à présent. Peut-être bientôt un quatrième. Alors pourquoi c’est si impressionnant ? Parce que seules trois franchises ont joué plus de finales. Les Los Angeles Lakers (32), les Boston Celtics (21) et les Golden State Warriors (11).

LeBron now has more NBA Finals appearances than all but three franchises 🤯 pic.twitter.com/N1C0nqfVcX

— ESPN (@espn) September 27, 2020