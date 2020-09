Du coup, on comprends qu'Andre Iguodala considère LeBron James comme le meilleur joueur de tous les temps. Surprenant de sa part, non ?

Andre Iguodala connaît bien LeBron James. Il va l’affronter pour la cinquième fois en six ans en finales NBA. Et le vétéran se retrouve souvent envoyé au casse-pipe, à savoir en défense sur le King. Un duel qu’il aborde avec un état d’esprit particulier.

« Il faut être déterminé et comprendre que vous allez vous coltiner le plus grand talent de l’Histoire. Il vous fera payer chaque erreur. Il faut essayer d’en faire le moins possible. Le mettre dans des situations où vous le sentez vulnérable, où vous pensez avoir l’avantage », commentait ‘Iggy’ à propos du duel à venir.

Le Miami Heat compte bien se reposer sur son ancien MVP des finales (2015) pour ralentir LeBron James. Une mission compliquée qui devrait également revenir à Jae Crowder et Jimmy Butler. Mais revenons-en à Andre Iguodala. Il vient donc de qualifier le natif d’Akron comme le plus grand joueur de tous les temps, oui ? Surprenant pour un trentenaire (bien tassé) originaire de l’Illinois et pourtant spectateur des exploits de Michael Jordan.

Andre Iguodala, une série impressionnante qui le fait rentrer dans l’Histoire

Les joueurs de la nouvelle génération considère souvent James (voire Kevin Durant pour certains) comme le GOAT. Logique, ils ont grandi avec. Mais de plus en plus de basketteurs pros de 35-40 ans, anciens adversaires de Bron, tendent à penser la même chose. Encore quelques années et le quadruple MVP finira peut-être par être perçu comme le meilleur de l’Histoire…