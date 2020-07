LeBron James dans une forme « exceptionnelle » pour la reprise de la NBA ?

A 35 ans, LeBron James affiche une forme physique incroyable. Cette saison, l'ailier des Los Angeles Lakers a évolué à un très haut niveau malgré le poids des années. Et on le sait, pendant l'interruption de la NBA en raison du coronavirus, le King a fait son maximum pour conserver la forme. Il se murmure même qu'il a organisé, en cachette, des entraînements avec ses coéquipiers californiens. Cependant, après une telle pause, allait-il pouvoir immédiatement retrouver un bon rythme ? Visiblement, sur les premières séances des Angelenos à Disney, LBJ a rapidement mis tout le monde d'accord.

"Sa forme ? Exceptionnelle ! C'est vraiment remarquable à quel point il a cette capacité à rester en forme, à rester prêt, à être affamé. On dirait qu'il n'a jamais arrêté, et il joue déjà à un très haut niveau là.

Je m'amuse beaucoup à l'entraîner. Malgré son statut, je dois le faire comme s'il était comme les autres. Et je pense qu'il aime vraiment notre groupe. Que ce soit ses coéquipiers ou même mon staff. Et oui, je le dirige avec le respect de son statut mais avec la mentalité qu'il faut pour qu'il soit l'un des nôtres", a expliqué le coach des Lakers Frank Vogel devant les médias.

LeBron James est prêt à « détruire quiconque sera face à lui », ça promet !

Il n'y avait aucun doute sur l'investissement de LeBron James par rapport à cette fin de saison. On le sait, le King se trouve en mission pour remporter un nouveau titre NBA, son premier aux Lakers. Et il est bien évidemment conscient qu'il ne doit pas rater la moindre opportunité. Et c'est d'ailleurs pour cette saison que les Californiens seront très dangereux à Disney.