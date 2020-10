LeBron James se fâche, KCP se surpasse : Les notes du Game 3

Les Lod Angeles Lakers de LeBron James ont gagné le Game 4 des finales NBA contre le Miami Heat et on envoie nos notes du match.

LeBron James

Note Game 3 : 17/20

Une première mi-temps passée à gueuler sur les autres, sur les arbitres et à perdre des ballons. Un bel hommage aux meneurs de 40 ans de R2 qui peuplent l’Hexagone peut-être ? Heureusement pour les Lakers, le King a remis sa couronne après son passage au vestiaire. Histoire de se diriger tranquillement vers son quatrième sacre et tout autant de trophées de MVP des finales.

Anthony Davis

Note Game 3 : 16/20

La peinture était encore fraîche alors Anthony Davis a préféré s’éloigner de la peinture en attaque. Résultat, deux bombes de loin très importantes : une dans le troisième quart temps quand les Lakers claquaient des genoux et une autre à 39 secondes du buzzer pour plier l’affaire. Sans oublier une défense impressionnante pour rappeler que ces salauds de journalistes (toujours les mêmes) l’ont injustement privé du DPOY.

Kentavious Caldwell-Pope

Note Game 3 : 16/20

Kentavious Caldwell-Pope a été décisif lors d’un match des finales NBA. Et promis, on n’est pas bourré, ni sous acide ou autres champignons hallucinogènes. 15 points pour Kécipi dont un trois-points terriblement clutch dans le quatrième quart, puis un layup au culot pour creuser une dernière fois l’écart. Il avait intérêt à mettre son tir derrière l’arc parce que sinon LeBron James allait le cogner. Décidément, le monde du sport est toujours aussi dingue depuis l’arrivée du COVID-19.

Tyler Herro

Note Game 3 : 15/20

On a rarement vu un gamin avec une telle paire de… avec un tel courage dans le quatrième quart temps. Ça explique peut-être pourquoi il a détourné l’ex de Kuzma. Et sans même avoir besoin d’une pétition.

Jimmy Butler

Note Game 3 : 14,5/20

22 points, 10 rebonds, 9 passes… ça frôle le triple-double. Mais en étant trop timide. Fou venant de sa part, non ? Il manque d’adresse extérieure (0 sur 3) mais il aurait gagné à tenter un peu plus sa chance de loin quand même plutôt que de refiler la patate chaude. Même si ça reste un match plus que solide de sa part. Puis, bon, il fait le meilleur café de la bulle. Le plus cher aussi.

Duncan Robinson

Note Game 3 : 13,5/20

Si Duncan Robinson ne mesurait pas 2,01 m, il ferait juste penser à ses comptables qui se sont mis au crossfit il y a trois ans et qui ne jure plus que par ça depuis. Par contre, quand on le voit shooter, on comprend qu’il y a du basket. Cela dit, il défend comme les comptables et ça, c’est plus embêtant.

Rajon Rondo

Note Game 3 : 13,5/20

Ne vous fiez pas à son 1 sur 7 aux tirs, Rajon Rondo a pesé sur cette rencontre. Avec deux rebonds offensifs très précieux en deuxième mi-temps puis finalement son seul panier du match, à la toute fin, pour achever le Heat. 7 rebonds, 5 passes et 160 de QI basket.

Danny Green

Note Game 3 : 13/20

Le truc le plus régulier chez Danny Green depuis le début des finales NBA ? Il est constamment en tendance Twitter. Pour se faire insulter. Mais hier, le seul mec qui porte encore une crête iroquoise en 2020 a eu le mérite de rentrer deux trois-points et de ne pas avoir raté un dunk seul en contre-attaque. Il avait intérêt parce que sinon LeBron James allait l’enterrer vivant quelque part dans le parc de Disney. Cela dit, c’est peut-être le meilleur moyen de s’assurer une victoire dans le Game 5.

Bam Adebayo

Note Game 3 : 12/20

15 points et 7 rebonds, ça reste solide pour un match de reprise. Mais ça n’a pas changé la donne pour Miami.

Kyle Kuzma

Note Game 3 : 10/20

Le peuple peut continuer à faire des pétitions sur les internets, Kyle Kuzma va bel et bien aller chercher sa bague.

Jae Crowder

Note Game 3 : 7/20

On attend encore le moment où Jae Crowder va sortir une matraque télescopique ou une batte de baseball pour frapper LeBron James lorsqu’il ira au panier. Parce que quitte à faire des fautes pendant 40 minutes, autant le faire proprement.

Dwight Howard

Note Game 3 : 6/20

8 minutes – 1 tir raté + 2 rebonds offensifs – 2 balles perdues – 1 faute = 6/20. En résumé ? Il n’a servi à rien. Même avec le retour de Bam Adebayo en face. Small ball baby.

Kendrick Nunn

Note Game 3 : 3/20

On est sûr que Goran Dragic ne peut pas jouer ? Même sur une jambe ? Même en chaise roulante ? Parce qu’on ne voit pas comment il peut faire pire que Kendrick Nunn en fait.