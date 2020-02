LeBron James, un panier pour la gagne plein de classe

Une nouvelle page de la rivalité historique entre les Lakers et les Celtics s’est écrite sur le parquet du Staples Center hier soir. Alors que Boston comptait un point d’avance et se dirigeait vers un succès prestigieux à l’extérieur, LeBron James a pris ses responsabilités lors la possession la plus importante de la partie. Assumant son statut, le King s’est retrouvé dos au panier, Jaylen Brown collé à ses dorsaux, balle en main. Avec les secondes qui défilaient. D’un mouvement d’épaule, il a feinté le spin suivi d’un départ en dribble. Tout ça pour finalement partir dans l’autre sens, en step-back, et planter le panier pour la gagne à mi-distance. En fadeaway.

LeBron is clutch 🔥🔥 pic.twitter.com/PYM46X5Gat — NBA TV (@NBATV) February 23, 2020

« Je lui ai fait le même mouvement toute la soirée, où je commençais dos au panier pour finir en drop step ligne de fond. Je me suis dit qu’il [Brown] penserait que j’allais faire pareil. Donc un petit ‘Dream Shake’ et j’ai pu me créer de l’espace au milieu pour un fadeaway », racontait le héros de la soirée.

Un panier décisif pour conclure une soirée héroïque, avec donc la victoire finale des Lakers sur les Celtics (114-112). Avec 29 points, 8 rebonds et 9 passes au compteur pour LeBron James.