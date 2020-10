Finales NBA 2020 Game 2, Los Angeles Lakers - Miami Heat : 124-114

Plus que deux. Plus que deux victoires avant le dix-septième titre des Los Angeles Lakers. La quatrième bague de LeBron James. Les mauves et ors sont à la moitié du chemin, à deux succès de réaliser leur rêve, après avoir une nouvelle fois battu le Miami Heat cette nuit (124-114). Le score est un peu plus serré que lors du Game 1, gagné de 16 points par les Californiens, mais l’impression qui se dégage reste à peu près la même : ces finales NBA 2020 sont pour l’instant à sens unique. Déséquilibrées. Déséquilibrées par la présence de deux des meilleurs joueurs du monde, peut-être même les deux meilleurs, dans un camp.

Anthony Davis en promenade

AD lifts @Lakers in Game 2! 😤@AntDavis23 (32 PTS, 15-20 FGM, 14 REB) tallies 30+ for the second straight game, helping LAL go up 2-0! #NBAFinals Game 3: Sunday - 7:30pm/et, ABC pic.twitter.com/4OQ3O1SMdI — NBA (@NBA) October 3, 2020

Anthony Davis et le King se baladent sur le parquet. Encore une fois trop grands, trop puissants, trop rapides. Ils laissent la défense floridienne sans aucune solution pour les ralentir et encore moins les arrêter. AD, par exemple, a converti 14 de ses 15 premiers tirs. Comme s’il n’y avait personne en face. Et c’était presque vrai, suite au forfait de Bam Adebayo (touché à la nuque), le seul à même de le tenir physiquement… en théorie. Davis s’en est donc donné à cœur joie dans la peinture, récoltant des rebonds offensifs par-ci, par-là – 16 au total pour Los Angeles, 6 pour Miami : l’une des clés du Game 2 – et claquant des dunks dans tous les sens.

LeBron James dominateur à la fin

Il termine encore une fois au-dessus des 30 points. 32, précisément, avec 14 rebonds. Bon tout au long de la partie, LeBron James a surtout pris son relais dans le quatrième quart temps, quand le Heat espérait installer un semblant de suspense en ayant le mérite de se battre jusqu’au bout. Mais le quadruple MVP, qui fait déjouer la zone avec ses passes et extra-passes, s’est juste frayé un chemin dans la peinture tel un bulldozer pour inscrire 10 points dans le money time. 33 points mais aussi 9 rebonds et 9 passes à son compteur au buzzer final.

The Lakers are the first team over the last 20 years to score 50 points and shoot 70 percent from the paint in a playoff game, per @ESPNStatsInfo. They scored 56 points in the paint on 74% shooting and beat Miami 124-114. The Lakers hold a 2-0 series lead. — Malika Andrews (@malika_andrews) October 3, 2020

Rajon Rondo en facteur X

Dans le sillage de ses deux superstars, Los Angeles a marqué 50 points dans la peinture en shootant à plus de 70% près du cercle. Avec même 16 tirs consécutifs réussis à deux points entre la fin du premier quart temps et le début du troisième. C’est évidemment durant ce laps de temps que les joueurs de Frank Vogel ont creusé l’écart. Hors de question d’être menés 23-10 après six minutes de jeu. Cette fois-ci, ils ont frappé les premiers et ils ont accentué leur avance par la suite. Notamment grâce à un excellent et très précieux Rajon Rondo, toujours dans les bons coups, notamment quand Miami tentait de revenir. L’ancien All-Star finit avec 16 points et 10 caviars. Le facteur X de la rencontre.

Le Heat s’est bien battu, malgré l’absence de deux cadres (Goran Dragic et Adebayo donc). Un peu à l’image de Jimmy Butler, auteur de 25 points, 8 rebonds et 13 passes. Kelly Olynyk s’est efforcé de faire oublier Bam en ajoutant 24 points et 9 rebonds. Même avec 18 points de retard, les hommes d’Erik Spoelstra ont continué à revenir à la charge. Pour finalement recoller jusqu’à 9 points (108-99) au début du quatrième quart temps. Mais jamais plus près. Et surtout, sans jamais vraiment inquiéter les Lakers.

According to @EliasSports the Lakers are now 20-1 when Anthony Davis and LeBron James combine for 60 points. That is tied with Shaq and Kobe in 1999-2000 for the best record in a season by teammates in NBA history, including playoffs (min. 15 games). pic.twitter.com/P8rQG8kbx5 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 3, 2020

Pour l’instant, cette finale va dans un sens. Dans une seule direction. Celle d’un sacre de Los Angeles avec une belle bataille pour le MVP entre LeBron James et Anthony Davis.

Le boxscore