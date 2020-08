LeBron James et les Lakers, le coup de la panne offensive

93 points. Dans un match de saison régulière NBA, c’est faible. Dans un match de Playoffs, ça peut être correct. Mais face aux Portland Trail Blazers, c’est inquiétant. Les Los Angeles Lakers ont chuté (93-100) pour ce Game 1 du premier tour des Playoffs. Et si Damian Lillard a été incroyable dans le money-time, les Angelenos connaissent la cause de ce revers : une attaque particulièrement défaillante.

Et problème, il ne s’agit pas réellement d’une surprise. En effet, depuis le début de cette bulle à Disney, les Lakers peinent à trouver le bon rythme de ce côté du parquet. Malgré les efforts de LeBron James (23 points, 17 rebonds et 16 passes décisives) la nuit dernière, les Californiens ne parviennent pas à régler la mire.

LeBron James et les Lakers, une adresse catastrophique…

Sur ce match, les hommes de Frank Vogel, malgré Lillard, auraient largement pu l’emporter avec une meilleure adresse. Et on peut se permettre un tel constat car les Lakers ont été vraiment catastrophiques dans ce domaine. 34/97 aux tirs, dont un terrible 5/32 à longue distance. Pour une comparaison directe avec les Blazers : 31/79 aux tirs, dont 13/34 à longue distance. Il y a déjà une vraie différence.

Plus inquiétant encore, les "leaders" offensifs des Lakers affichent une maladresse énorme. James tourne seulement à 9/20. Anthony Davis à 8/24. Kyle Kuzma à 5/14. Danny Green à 4/12. On ose à peine évoquer le pauvre Kentavious Caldwell-Pope à 0/9. Le coup de la panne offensive, au pire des moments.

"Nous avons eu plusieurs moments de faiblesse sur ce match. Et sur la durée d’un match, vous ne pouvez pas vous permettre ça, surtout contre une équipe comme Portland", a estimé LeBron James. "Offensivement, nous devons absolument retrouver du rythme, augmenter la vitesse et mettre nos tirs ouverts. Nous avons eu plusieurs situations, moi aussi d’ailleurs. Je dois absolument faire un meilleur boulot pour trouver le rythme", a analysé Danny Green.

Pour les Lakers, il est urgent de régler ce souci. Surtout face à une formation comme Portland…

La défense, loin d’être la spécialité des Blazers

Car sur cette série, les Lakers doivent justement profiter des faiblesses des Blazers. Et si les hommes de Terry Stotts disposent d’une attaque de feu, la défense… ce n’est pas vraiment ça. Sur le papier, Portland doit avoir des difficultés à gérer LeBron James et Anthony Davis. Mais pour cela, les autres joueurs des Lakers doivent parvenir à punir sur des tirs ouverts. D’ailleurs, pour avoir une idée des difficultés des Angelenos, c’est la première fois depuis le 7 janvier 2020 que Portland encaisse moins de 100 points dans un match…

Sur cette bulle, Lillard et ses coéquipiers avaient encaissé 123 points de moyenne par match avant de défier Los Angeles. On est donc loin d’une défense imperméable. Et le niveau des Blazers n’a pas grandement augmenté sur ce Game 1 des Playoffs. Non, la faute repose essentiellement sur les Lakers. Et sur le Game 2, ils devront donc réagir.

"Il va falloir effacer tout ça de notre mémoire. Il s’agit de démontrer notre confiance. Si tu rates ou si tu réussis 10 tirs de suite, il faut oublier et continuer de tirer. J’aime dire qu’il faut tirer tant que tu n’es pas chaud. Je crois que nous avons cette qualité", a ainsi assuré Kyle Kuzma.

Pour éviter une énorme désillusion, les Lakers vont devoir vite chauffer…