Les matches de la nuit en NBA

Milwaukee Bucks 110-122 Orlando Magic

Indiana Pacers 101-113 Miami Heat

Houston Rockets 123-108 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers 93-100 Portland Trail Blazers

---

- Damian Lillard a gâché le premier match de LeBron James en Playoffs avec les Los Angeles Lakers ! La tête de série numéro 1 de l’Ouest a été battue par les Portland Trail Blazers (93-100). Auteur de 34 points dont un tir décisif à longue distance dans le money-time, Lillard a donc été le grand artisan de ce succès. Malgré une certaine maladresse, CJ McCollum (20 points) et Jusuf Nurkic (16 points, 15 rebonds) l’ont bien épaulé. De son côté, James a sorti un gros triple-double : 23 points, 17 rebonds et 16 passes décisives. Mais le King n’a pas été très adroit (9/20 aux tirs), tout comme Anthony Davis (28 points, 8/24 aux tirs). Les Blazers étaient en mode Playoffs, les Lakers pas vraiment… Et dans les moments chauds, Lillard a été ainsi exceptionnel. Dans le 4ème QT, il a ainsi compilé 9 points et 2 passes décisives. Chef Lillard !

- Quelle entame de Playoffs catastrophique pour les Milwaukee Bucks ! La tête de série numéro 1 de la Conférence Est a chuté face au Orlando Magic (110-122). Et cette victoire est amplement méritée pour les Floridiens ! Immédiatement dans le bon rythme, le Magic a fait la course en tête grâce à un Nikola Vucevic (35 points, 14 rebonds) absolument énorme ! Intenable, le Monténégrin a ainsi réalisé son record en carrière aux points pour permettre l’exploit de son équipe.

Malgré l’absence d’Aaron Gordon, blessé, Orlando a été solide avec Terrence Ross (18 points), Gary Clark (15 points) et DJ Augustin (11 points, 11 passes décisives). Sans être dans un grand jour, Evan Fournier (9 points) a aussi clamé un panier primé important dans le money-time. En face, Giannis Antetokounmpo (31 points, 17 rebonds, 7 passes décisives) a été trop seul chez les Bucks… Ses lieutenants Khris Middleton (14 points à 4/12 aux tirs) et Eric Bledsoe (15 points à 5/11 aux tirs) ont déçu. Réaction attendue dès le Game 2 pour Milwaukee.

- Dans cette défaite des Milwaukee Bucks face au Orlando Magic, Giannis Antetokounmpo a répondu présent. On ne sait d’ailleurs pas si c’est rassurant pour la franchise du Wisconsin… En tout cas, de son côté, le Greek Freak n’a pas attendu longtemps avant de se mettre en action. A l’image de ce poster sur la défense floridienne. A ses coéquipiers de se mettre au niveau désormais.

Giannis already making posters 🤭 pic.twitter.com/9OrU4CEeVC — Bleacher Report (@BleacherReport) August 18, 2020

- Pour l’anecdote, les têtes de séries numéro 1 à l’Est et à l’Ouest ont été menées toutes les deux 0-1 par les têtes de séries numéro 8 à une seule reprise dans l’histoire de la NBA : en 2003. Le résultat à l’époque ? Les Detroit Pistons et les San Antonio Spurs (futurs champions) avaient réussi à éliminer l’Orlando Magic (4-3) et les Phoenix Suns (4-2). Reste à savoir si Damian Lillard et Nikola Vucevic ont l'intention de baisser de rythme par la suite...

- Jimmy Butler, quel assassin ! On le sait, il faut toujours se méfier de l’ancien des Chicago Bulls dans les grands moments… Et il l’a encore prouvé. Le Miami Heat a pris le meilleur sur les Indiana Pacers (113-101) avec un Butler (28 points) déterminant. Auteur de 10 des 12 derniers points des Floridiens, il a ainsi scellé l’issue de cette partie avec notamment deux tirs à trois points. Il n’avait plus marqué derrière l’arc depuis le 2 mars… Bien épaulé par un super Goran Dragic (24 points) et un Bam Adebayo (17 points, 10 rebonds, 6 passes décisifs) actif, Butler a donc mené les siens à la victoire. TJ Warren (22 points) et Malcolm Brogdon (22 points) ont bien essayé de répondre, mais le Heat était un ton au-dessus sur ce Game 1.

Jimmy Butler a parlé, assumé puis dominé…

Playoff Jimmy is a beautiful sight in a HEAT jersey 😍 Just look at what he did on both ends of the floor in crunch time to finish the Pacers in Game 1. #HEATCulture pic.twitter.com/k3q74FA5ol — Miami HEAT (@MiamiHEAT) August 18, 2020

- Et si certains en doutent, Jimmy Butler, en plus d’être un assassin, a toujours un fort caractère. Dans sa brouille avec le joueur des Pacers TJ Warren, la star du Miami Heat n’a pas hésité à chambrer. Après un dunk, il a ainsi demandé à son adversaire de se taire d’un geste de la main. Adoré ou détesté, Butler ne laisse probablement personne indifférent !

Close friends Jimmy and TJ saying hello 🍿 pic.twitter.com/YtERu1wyDI — Bleacher Report (@BleacherReport) August 18, 2020

- James Harden a fait la leçon. Les Houston Rockets ont facilement dominé l’Oklahoma City Thunder (123-108). Même sans Russell Westbrook, blessé, Harden a ainsi pris les choses en mains en plantant 37 points face à OKC. Dans son sillage, Eric Gordon (21 points) et Jeff Green (22 points) ont également contribué. En face, le Thunder a rapidement couru après le score mais un Danilo Gallinari (29 points) inspiré. Chris Paul a frôlé le triple-double (20 points, 10 rebonds, 9 passes décisives), mais les jeunes talents d’OKC n’ont pas été forcément à la hauteur de ce premier match des Playoffs, à l’image Shai Gilgeous-Alexander (9 points à 2/8 aux tirs). Un match à sens unique.