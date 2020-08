Previews playoffs NBA : Milwaukee Bucks (1) vs Orlando Magic (8)

Milwaukee Bucks

Bilan : 56-17 (76%), premier à l’Est

Comment ça s’est passé dans la bulle ?

Trois victoires, cinq défaites. Sans vraiment jouer avec tous leurs cadres. Les Bucks ont soigné leurs blessés et ils ont reposé leurs meilleurs éléments. Mais les prestations médiocres ont tout de même été soulignées par Giannis Antetokounmpo, mécontent de son équipe. Un coup de pression pour se remobiliser et attaquer fort les playoffs ?

Le coup de gueule de Giannis Antetokounmpo sur le niveau des Bucks dans la bulle

Orlando Magic

Bilan : 33-40 (45%), huitième à l’Est

Comment ça s’est passé dans la bulle ?

Trois victoires, cinq défaites. Le Magic a fait le court trajet en bus jusqu’à Disney avec l’ambition de finir septième. Pour éviter Milwaukee au premier tour. Et bien c’est raté. Les Floridiens ont peiné à se remettre dans le bain et en plus ils ont perdu Jonathan Isaac, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou.

Le duel à suivre

Aaron Gordon contre Giannis Antetokounmpo. En l’absence d’Isaac, Gordon est peut-être le seul à pouvoir ralentir un petit peu la machine grec des Bucks. Ça fait beaucoup de responsabilités à endosser pour un joueur aussi souvent cité dans les rumeurs de transferts. Le Magic est une équipe défensive et il faudra le prouver en étouffant le MVP. Ou alors en le laissant marquer 45 points par match tout en l’isolent complètement de ses camarades.

La clé de la série

Le Magic peut-il faire exploser la défense des Bucks à coup de trois-points ? Milwaukee galère complètement à bloquer les shooteurs extérieurs et c’est terriblement problématique à une époque où certaines équipes prennent plus de 50 tirs derrière l’arc. Seul hic pour Orlando, Evan Fournier et ses coéquipiers n’ont pas nécessairement de nombreux spécialistes du panier longue distance.

Le pronostic

Milwaukee en cinq.