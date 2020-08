Previews playoffs NBA : Los Angeles Lakers (1) vs Portland Trail Blazers (8)

Los Angeles Lakers

Bilan : 52-19 (73%), premier à l’Ouest

Comment ça s’est passé dans la bulle ?

Trois victoires, cinq défaites. Alors, c’est grave docteur ? Les Lakers n’étaient parfois que l’ombre d’eux-mêmes au sein de la bulle Disney. Terriblement mauvais et inefficace en attaque, à l’image de leur prestation contre les Raptors et le Thunder. Une équipe en difficulté dès qu’Anthony Davis ou LeBron James ne scoraient pas, du moins jusqu’à ce que Kyle Kuzma hausse son niveau de jeu. Faut-il vraiment s’inquiéter des prestations moyennasses de la reprise ? Normalement non. Surtout que les Angelenos ont assuré l’essentiel : ils ont validé leur première place à l’Ouest, ce qui n’était plus arrivé depuis 2010. Et à l’époque, Kobe Bryant et ses partenaires avaient décroché la seizième bague de la franchise…

Kyle Kuzma, la troisième option dont les Lakers ont (désespérément) besoin

Portland Trail Blazers

Bilan : 35-39 (47%), huitième à l’Ouest

Comment ça s’est passé dans la bulle ?

Six victoires, deux défaites. La bulle a été salvatrice. Les Blazers ont profité de cette opportunité pour aller chasser les Grizzlies de la huitième place de la Conférence Ouest avant de les sortir lors du « play-in ». Une remontée fantastique avec les retours de certains cadres blessés comme Zach Collins et surtout Jusuf Nurkic. Damian Lillard voulait une chance de se qualifier. Il l’a eu. Et il l’a saisi. On peut même dire qu’il est allé chercher cette qualification à la force de son poignet en claquant 45, 51 et 61 points dans la bulle. Dont il a été élu MVP. En pleine confiance, les joueurs de Terry Stotts sont prêts pour l’exploit.

Damian Lillard, alerte canicule à Disney

Le duel à suivre

Carmelo Anthony contre LeBron James. Le premier duel de playoffs entre ceux qui étaient amenés à retourner la ligue à leur arrivée en 2003. Deux joueurs exceptionnels, deux amis et deux parcours… différents. Avec évidemment plus de gloire et de succès (collectifs) pour le King. L’amour fraternel – James a LITTÉRALEMENT sauvé la vie de Melo – sera au cœur de cette confrontation qu’ils attendent tous les deux avec impatience. Anthony a d’ailleurs un rôle très important à jouer. En l’absence de Trevor Ariza, il est le seul à pouvoir ralentir LBJ. Son laxisme en défense est bien documenté. Mais il a les atouts physiologiques. Et on parie qu’il sera motivé. Vraiment motivé. Même en défense. Ça peut faire la différence par moment.

La clé de la série ?

Qui pour ralentir Damian Lillard et Anthony Davis ? Deux casse-têtes pour chacun des deux coaches. Les Lakers sont sans stoppeurs sur les lignes extérieurs. Kentavious Caldwell-Pope risque de souffrir face à un Lillard au sommet de son art. Mais Jusuf Nurkic sera lui aussi très exposé quand il s’agira de courir après Anthony Davis. L’équipe qui gère le mieux la défense des superstars l’emportera.

Le pronostic

Lakers en six.