Derrière LeBron James et Anthony Davis, Kyle Kuzma se doit d’assumer ses responsabilités aux Los Angeles Lakers. Et il ne manque pas de confiance...

Kyle Kuzma suscite de grandes attentes aux Los Angeles Lakers. L’été dernier, la franchise californienne a même refusé de l’envoyer aux New Orleans Pelicans pour récupérer Anthony Davis. Contrairement à Lonzo Ball, Brandon Ingram et Josh Hart, l’intérieur était perçu comme un possible élément clé dans l’objectif de remporter un titre NBA. Contrarié par des blessures, le talent de 25 ans n’a pas été à la hauteur de cette confiance cette saison.

Cependant, Kuzma a profité de l’arrêt de la NBA en mars à cause de l’épidémie du coronavirus pour bosser. Ainsi, il a rattrapé son retard sur le plan physique. Et juste avant la reprise, l’Américain a impressionné son monde à l’entraînement. Son coach Frank Vogel en a profité pour lui mettre la pression par rapport à cette fin d’exercice. Et la nuit dernière, il a assumé ses responsabilités.

Kyle Kuzma déborde de confiance !

Propulsé dans le 5 majeur en l’absence de Kentavious Caldwell-Pope, Kuzma a donc été le héros de la victoire des Lakers. Sur une série de trois défaites consécutives, les Angelenos ont dominé sur le fil les Denver Nuggets (124-121). L’ailier-fort a été clutch avec le panier de la gagne, à trois points, à 0,4 seconde du terme de la partie. Mais outre cette action, il a aussi répondu sur le reste du match : 25 points (à 11/16 aux tirs), 6 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions.

"Je suis un titulaire dans la majorité des équipes de la NBA, et tout le monde le sait très bien. Ici, je me trouve juste derrière les deux meilleurs joueurs de la Ligue", a lancé Kyle Kuzma pour la presse.

A l’image de cette déclaration, le joueur des Lakers ne manque pas de confiance. Au moment de revenir sur son tir pour la gagne, Kuzma a d’ailleurs utilisé une formule assez osée.

"J’aurais probablement shooté même si c’était Jésus en face de moi. Peu importe qui se trouve en face de moi. J’ai un tir ouvert, on a bossé ce type d’action à plusieurs reprises à l’entraînement dans la bulle. Le coach a cru en moi, il m’a donné l’opportunité et ça a fonctionné", a-t-il savouré.

Derrière LeBron James (29 points) et Anthony Davis (27 points), Kuzma a parfaitement tenu son rôle de troisième option. Et aux Lakers, il s’agit du niveau attendu tous les soirs pour le jeune talent.

LeBron James lui met la pression

A l’image de Vogel, James n’a pas hésité à lui mettre la pression après cette belle performance. Satisfait du visage affiché par ses partenaires, le King l’a ainsi encensé. Mais a surtout insisté sur son rôle essentiel dans la quête d’un titre NBA.

"Afin de gagner un titre, il doit être notre troisième meilleur joueur. Et si j’ai des difficultés, ou si AD se trouve dans le dur, il doit même s’imposer comme le deuxième meilleur joueur. Nous ne pouvons pas gagner un titre si Kuz ne joue pas bien", a ainsi prévenu LeBron James.

Après de tels propos, Kuzma peut se sentir estimé chez les Angelenos. Et comme vous l’avez vu, il ne doute pas vraiment de lui. Sûr de sa force, il n’avait pas l’air particulièrement perturbé par les attentes de LBJ à son sujet.

"Je me sens bien. J’ai beaucoup bossé pendant le confinement. Et je pense que ça commence à payer. Je vais juste poursuivre comme ça et donc essayer de m’améliorer tous les jours. Ainsi, les résultats comme ça vont continuer", a-t-il assuré.

Les Playoffs approchent désormais à grands pas. Et Kyle Kuzma, avec une vraie pression sur ses épaules, va devoir prouver qu’il méritait une telle confiance de la part des Lakers et la responsabilité d’être la 3ème option d’un prétendant au titre NBA. A lui de faire ses preuves.