Kyle Kuzma, Frank Vogel lui met un peu la pression…

Derrière LeBron James et Anthony Davis, Kyle Kuzma doit représenter un lieutenant fiable aux Los Angeles Lakers. Malgré son potentiel, le jeune intérieur n'a pas toujours été à la hauteur des attentes. Malgré ses efforts, il était encore régulièrement coupable d'errements défensifs. Et chez un candidat au titre, une telle lacune peut rapidement devenir rédhibitoire. A un tel point qu'il y a eu de très nombreuses rumeurs concernant un possible trade de Kuzma. Mais finalement, il est bien resté chez les Angelenos. Et l'entraîneur des Californiens Frank Vogel attend beaucoup de lui.

"Bien évidemment, il peut faire bien mieux. C'est un jeune joueur, mais il apporte déjà beaucoup. Et il se trouve aussi dans une situation particulière. Il faut voir que beaucoup de jeunes de sa génération, ceux à qui il se retrouve comparé, sont dans des équipes sans des superstars.

Ainsi, ils ont des rôles très importants. Et Kyle est capable d'endosser un tel rôle, mais il doit avoir un profil différent dans notre équipe. Et c'est génial car je vois qu'il accepte et qu'il fait son maximum pour contribuer. Au sein d'une franchise qui gagne.

Désormais, il diversifie son jeu, il ne fait plus que marquer. La défense, les rebonds, il se bat sur tous les aspects. Je pense que ce passage peut l'aider pour la suite de sa carrière", a estimé Frank Vogel pour Silver Screen and Roll.

Envoyé en mission, Kyle Kuzma a fait le boulot

Dans la quête des Lakers pour le titre NBA, Kyle Kuzma peut occuper un rôle important. Car offensivement, il reste une arme particulièrement redoutable. Et dans l'hypothèse d'un soir sans pour James ou Davis, il aura l'opportunité de sortir de l'ombre pour briller. Mais en attendant, le jeune homme doit se mettre au service du collectif.