On comprend mieux pourquoi Melo a toujours dit qu'il serait éternellement reconnaissant envers LeBron.

On savait que LeBron James, Carmelo Anthony, Dwyane Wade et Chris Paul allaient fréquemment en vacances ensemble depuis des années, au sein de la fameuse team Banana Boat. Ce qu'on ne savait pas en revanche, c'est qu'il y a bien failli avoir un drame lors de l'un ces fameux séjours en mer aux Bahamas. Lors d'un live Instagram, Melo et D-Wade ont évoqué ce souvenir avec le sourire, mais avec une certaines conscience que quelque chose de terrible aurait pu se produire sans l'intervention de LeBron James. C'est ce que Carmelo Anthony a raconté.

Melo : "Le courant m'a entraîné au milieu de l'océan, dans la direction opposée du bateau".

D-Wade : "On n'arrivait pas à te voir".

Melo : "Je sais ! Et il y avait beaucoup de vent. Tout un tas de choses me passaient par la tête. J'ai regardé vers le bateau et j'ai vu Bron en sauter comme s'il était McGyver".

D-Wade : "Non, plutôt comme cette pub dans laquelle il a tourné".

Melo : "Oui, exactement. Donc il a sauté dans l'eau et il m'a ramené avec un bras ! Il nageait avec un bras et me tenait avec l'autre. Il m'a sauvé la vie. Bron, merci, tu m'a sauvé la vie ce jour-là".

Voilà une action clutch à ajouter au palmarès de LeBron James. Es-ce que quelqu'un est vraiment étonné de savoir que le type a assez de force et de sang froid pour nager dans une mer difficile tout en ramenant un pote de 2,03 m jusqu'au bateau ?

Melo remembers the day LeBron saved his life. pic.twitter.com/pHu19wZHks — It’s a Hard Knicks Life Podcast (@HardKnicksLife) March 28, 2020

La pub en question évoquée par Dwyane Wade