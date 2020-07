LeBron James a déjà marqué l'histoire de la NBA de son empreinte. Formidable compétiteur, l'ailier des Los Angeles Lakers a été cependant parfois critiqué pour son manque de leadership. Certains lui reprochaient d'être incapable de tirer le meilleur de ses partenaires. Chez les Angelenos, le King occupe toujours ce rôle de taulier. Et coéquipier de LBJ cette saison, Jared Dudley découvre sa mentalité au quotidien. Le vétéran de 34 ans a été d'ailleurs surpris par l'attitude de la star. Car visiblement, l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers aime beaucoup déconner...

"Tout d'abord, il faut le dire, LeBron est un bouffon. Il faut être honnête. Nous avons tous différentes personnalités. LeBron est quelqu'un qui reste léger. Il divertit les gens en étant drôle, et parfois il dit des choses sérieuses... Et quand ce n'est pas drôle, tu le ressens très bien.

LeBron, c'est un leader. C'est un alpha. Mais on va dire que c'est du 50-50. Il fait donc autant de blagues qu'il est sérieux. Il garde vraiment un équilibre. Et comme ça, lui, il est prêt quand le moment arrive. On peut totalement le ressentir. Quand il est prêt, on peut le sentir même dans sa barbe", a ainsi dévoilé Jared Dudley lors d'une conférence téléphonique.

LeBron James veut que la saison reprenne, juste pour sa Legacy ?

Pour le moment, la méthode de LeBron James fonctionne parfaitement aux Lakers. En tête de la Conférence Ouest, la franchise californienne reste considérée comme l'une des équipes favorites pour le titre. Et on peut penser que LBJ va activer le "mode sérieux" dans la bulle à Disney...