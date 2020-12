LeBron James voulait créer une « Team LeBron Brand » et recruter Luka Doncic

Michael Jordan a sa Jordan Brand. Stephen Curry l’a imité avec la toute nouvelle Curry Brand. Et LeBron James alors ? Le King reste fidèle à Nike (même si MJ a aussi son attache avec la marque à la virgule, tout comme Steph avec Under Armour). Mais lui aussi envisageait une collection similaire. Et il avait même déjà une cible à recruter.

« Luka [Doncic] est l’un de mes joueurs préférés en NBA aujourd’hui. Parce que sa façon de voir le jeu est similaire à la mienne. Il met l’équipe en premier, il implique les autres mais il peut scorer. Quand Luka négociait son contrat avec Nike, je voulais lancer une Team LeBron et avoir Luka comme première signature. Mes gars de chez Nike n’étaient pas prêts. Je voulais que ce soit mon gars. »

LeBron James l’agent et le publicitaire à nouveau en action. Toujours très bon dans sa communication. Surtout qu’il joue sur l’affectif puisque Luka Doncic a déjà confié plusieurs fois que James était son joueur préféré. Ce n’est que partie remise pour la Team LeBron Brand… si jamais la marque finit par voir le jour.