Magic Johnson tranche (mollement) sur le débat LeBron James VS Michael Jordan

Selon Magic Johnson, LeBron James est le joueur le plus complet de tous les temps et Michael Jordan est le G.O.A.T. On l'a déjà connu plus inspiré...

Le débat est plus que jamais sur la table. Sans basket à se mettre sous la dent et avec l’engouement autour de « The Last Dance », la discussion au sujet du G.O.A.T a été relancée de plus belle en ces temps de crise épidémique. Et, souvent, la conversation se limite à deux joueurs : LeBron James et Michael Jordan. Invité à donner une nouvelle fois son avis, Magic Johnson a tranché à sa manière.

« Quand on parle de joueur complet, LeBron James est sans doute le meilleur. Mais quand vous vous demandez qui est le plus grand, c’est MJ.

Maintenant, la carrière de LeBron n’est pas terminée. Il a encore du basket et il peut peut-être le rattraper. »

Les raisonnements de Magic Johnson ne sont pas toujours très originaux ou pertinents. Mais il y a de l’idée ici. Phil Jackson confiait par exemple que Kobe Bryant avait dépassé Michael Jordan « techniquement ». LeBron James aussi. C’est un meilleur passeur, un meilleur rebondeur, un meilleur shooteur extérieur (même si c’est surtout d’époque), etc. Par contre, ce n’est pas le plus grand joueur. Il n’a pas la carrière de Jordan. Personne ne l’a. Et ce sera sans doute très difficile à atteindre un jour.