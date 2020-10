LeBron James ne vaut ni Jordan, ni Kobe, selon un ancien Warrior

LeBron James est sans doute trop occupé à fêter son quatrième titre NBA - ou à punir Bronny pour l'affaire du joint - pour se soucier de ce pense Marreese Speights de sa carrière. Ses fans, par contre, risquent de prendre ombrage d'un meme posté par l'ancien joueur des Golden State Warriors, ex-adversaire du King en Finales NBA. Comme on pouvait s'y attendre, le débat fait à nouveau rage sur les plateaux de télé aux Etats-Unis pour savoir qui de Michael Jordan et LeBron James est le GOAT.

Cette illustration validée par Speights ne laisse pas de place au doute en ce qui concerne son avis sur la question. Selon lui, LeBron James est même à classer derrière Kobe Bryant.

Mo Speights sending shots at LeBron 😬 pic.twitter.com/KKve5NuZT8

"A l'époque, on célébrait les Three-peats. Aujourd'hui, les gamins sont dans la rue en train de fêter 4 titres obtenus en 10 Finales et disent que c'est ça être grand".

Le jour où LeBron James s'est dit : « Je suis le GOAT »

Interrogé par Scoop B Robinson à ce sujet, Mareese Speights a démenti avoir spécifiquement voulu s'en prendre à LeBron James.

"Je n'ai rien contre LeBron James. C'est un grand joueur. Simplement, pour moi, jouer contre Kobe Bryant ou contre LeBron, c'est le jour et la nuit. Il faut se montrer plus respectueux de Kobe et de Michael Jordan".